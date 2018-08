Tierwelt : Die Geier kommen!

Die Greifvögel haben eine wichtige Aufgabe: Sie fressen tote Tiere und halten dadurch die Umwelt sauber.

von svz.de

01. August 2018, 15:09 Uhr

Huhu, hier oben sind wir! Ja, da staunst du, was? Uns kennst du vielleicht aus Abenteuerfilmen. Oder aus einem Western – wenn der Cowboy tagelang durch die Prärie reitet und zu verdursten droht. Dann kann man uns Geier hoch am Himmel kreisen sehen, auf Beute wartend.

Uns gibt es aber nicht nur in Filmen. Auch in Deutschland kommen wir vor, allerdings sind wir hier selten. Das war bis vor etwa 400 Jahren noch anders. In den bayerischen Alpen und in den südwestdeutschen Mittelgebirgen zum Beispiel fühlten wir uns wohl. Doch wir wurden unter anderem gejagt und ausgerottet.

In Europa findet man heutzutage besonders viele von uns zum Beispiel in Spanien. Und auf dem Balkan, im Südosten von Europa. Wenn wir Geier noch jung sind, machen wir gerne Ausflüge und fliegen umher. Dabei können wir locker mehrere Hundert Kilometer am Tag zurücklegen. So landen wir dann auch immer wieder in Deutschland.

Und zwar alle vier europäische Geierarten: Das sind Gänsegeier, Mönchsgeier, Bartgeier und Schmutzgeier. Regelmäßig kann man Gänsegeier und Mönchsgeier sehen, am häufigsten in den bayerischen Alpen, sagt der Experte Dieter Haas.

Bei unseren Ausflügen nach Deutschland bekommen wir aber oft Probleme. Denn wir finden nicht genügend Nahrung. Das hat unter anderem mit dem Gesetz zu tun: Normalerweise ernähren wir uns von Aas, also von toten Tieren, von deren Fleisch und Knochen. Aber in Deutschland dürfen tote Tiere nicht einfach so herumliegen. Sie müssen schnell weggeräumt werden. Denn es könnten sich ja Krankheiten ausbreiten. Dabei sind wir Geier so eine Art Umweltpolizei. Indem wir tote Tiere fressen, halten wir die Umwelt sauber.

Aber noch etwas anderes macht uns zu schaffen – das hat mit den Jägern und ihrer Munition zu tun. Das erklärt Norbert Schäffer vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern: Hat ein Jäger ein Tier erlegt, zum Beispiel ein Reh oder einen Hirsch, dann darf er Teile vom Fleisch oder die Innereien auslegen. Quasi als Futter für andere Tiere. Das ist eigentlich super.

Aber an manchen Orten verwenden Jäger Geschosse aus Blei. Die zersplittern im Tier und die Splitter stecken oft tief im Fleisch, wenn wir es fressen. Das Problem: Blei ist ein giftiger Stoff! Das bedeutet, wir vergiften uns mit dem Futter. Manchmal fressen wir auch giftige Köder, die eigentlich für Füchse bestimmt sind.

Deshalb kommt es immer wieder vor, dass kranke oder ausgehungerte Kumpels von uns entdeckt werden. Sie werden dann von Menschen aufgepäppelt und später wieder in die Freiheit entlassen.

Autorin: Stefanie Paul