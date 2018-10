Politik : Brexit – was ist das?

Großbritannien will aus der Europäischen Union austreten. Deshalb gibt es gerade ein großes Treffen.

von svz.de

22. Oktober 2018, 15:50 Uhr

Ene, mene, muh und raus bist du! Manche Entscheidungen gehen schnell. Etwa wenn es darum geht, wer im Auto vorne sitzt. Dann wird abgezählt. Einer fliegt raus und muss hinten sitzen. Doch es gibt Entscheidungen, die brauchen mehr Zeit. Selbst wenn klar ist, dass am Ende einer rausfliegt.

So eine Entscheidung steht gerade in der EU an. EU ist die Abkürzung für die Europäische Union. Gemeint sind damit 28 Staaten, die sich zusammengetan haben. Auch Deutschland ist dabei. Doch Großbritannien will nicht mehr mitmachen. Schon länger sprechen Politiker und Fachleute darüber, wie man das Land von der EU trennt. Heute und morgen findet deshalb ein großes Treffen statt.

Warum will Großbritannien aus der EU austreten?

Viele Menschen in Großbritannien sind unzufrieden mit der EU. Die Gegner sagen etwa: Die EU mischt sich zu sehr in die Dinge einzelner Länder ein. Außerdem meinen sie, dass Großbritannien zu viel Geld an die EU zahlen muss. Vor etwas mehr als zwei Jahren stimmten die Menschen deshalb ab. Eine knappe Mehrheit der Leute war für einen Austritt Großbritanniens aus der EU. Man spricht auch vom Brexit.

Das ist lange her: Warum ist Großbritannien noch immer in der EU?

Zwischen den Ländern der EU gibt es viele Verträge. Sie erleichtern es etwa, Geschäfte miteinander zu machen. Fachleute müssen sich genau überlegen: Was passiert, wenn die Regeln nicht mehr gelten? Dabei sind sich die Experten nicht immer einig.

Streit gibt es auch um die Grenze zwischen Großbritannien und dem EU-Land Irland. Die Frage ist: Wird die Grenze stärker gesichert als bisher? Falls ja, befürchten viele, dass dort ein alter Streit wieder losgehen könnte.

Gibt es denn nun eine Entscheidung in all diesen Fragen?

Vielleicht. Doch viele Experten glauben nicht daran, dass sich die Länder so schnell einigen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Denn es steht schon fest, dass Großbritannien nächstes Jahr am 29. März aus der EU austreten wird. Bis dahin müssen die Fachleute also Lösungen finden, um Chaos zu verhindern.

Autorin: Rebecca Krizak