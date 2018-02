Höhe Möhnsen/Basthorst : Massenkarambolage auf der A24: Mehrere Lkw und sieben Autos in Unfall verwickelt

Die Autobahn ist voll gesperrt. Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist an der Unfallstelle.

von Peter Wüst/Maximilian Matthies/Timo Jann

27. Februar 2018, 16:32 Uhr

Das Schneegestöber in Schleswig-Holstein fordert auf der A24 im Kreis Herzogtum Lauenburg seinen Tribut. Bei einer Massenkarambolage sind am Dienstagnachmittag in Höhe Möhnsen/Basthorst auf spiegelglatter Fahrbahn mindestens vier Lkw und sieben Autos zusammengestoßen. Die Autobahn wurde zwischen Schwarzenbek/Grande und Talkau in beide Richtungen voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Foto: Peter Wüst

Über Stunden ging auf der stark befahrenen Ost-West-Route nichts mehr. In Schwarzenbek kam auch der Umleitungsverkehr zum Erliegen. Nach Angaben der Autobahnpolizei in Talkau waren nach einem starken Schneeschauer innerhalb weniger Minuten einmal fünf Fahrzeuge, einmal sieben Fahrzeuge und auf der Gegenspur ein Laster und ein Auto zusammengestoßen. Die Bilanz für das Trümmerfeld, das sich über mehrere Hundert Meter hinzog: Ein schwer Verletzter und mehrere leicht Verletzte.

Foto: Timo Jann

Die Leitstelle hatte ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehren und Rettungsdienst auf die Autobahn und in Bereitstellungsräume entsandt, darunter auch die Feuerwehren aus Schwarzenbek, Kasseburg, Kuddewörde, Elmenhorst und Talkau.

Foto: Daniel Friederichs

Zu der Massenkarambolage ereigneten sich weitere Unfälle in Schleswig-Holstein. Unter anderen musste die A1 von Hamburg in Richtung Lübeck zwischen dem Kreuz Lübeck und Lübeck-Moisling gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Weitere Stauinformationen erhalten Sie über unseren Verkehrsmonitor unter www.shz.de/verkehr.