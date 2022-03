Kult-Klappräder : Ein Stück London rollt auch durch Niedersachsen

Immer öfter sehen wir die Klappräder der britischen Kultmarke Brompton auch bei uns. Eine Wirtschaftsdelegation aus Niedersachsen hat sich in dem Londoner Werk umgesehen. Vor allem die Preise überraschten.

Autofahren ist in London kein Geschenk. Das liegt nicht nur am gewöhnungsbedürftigen Linksverkehr, sondern vor allem an den unfassbar vielen Staus in der Stadt. Deshalb steigen immer mehr Londoner aufs Fahrrad um. Das ist von der Politik auch so gewollt, denn London will den Autoverkehr mehr und mehr aus der Stadt vertreiben und zu einer der grünsten H...

