75 Jahre nach Krieg in Europa : Deutschland gedenkt der Befreiung vom Nationalsozialismus

Mit Vertretern von Staat, Gesellschaft und Diplomatie wollte der Bundespräsident der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 75 Jahren gedenken. Wegen Corona wurde der Staatsakt gestrichen. Nicht aber das Gedenken. Steinmeier richtet den Blick auf das heutige Deutschland.

von dpa

08. Mai 2020, 13:07 Uhr

75 Jahre nach der Befreiung Deutschlands von der nationalsozialistischen Diktatur hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bürger zur Verteidigung der Demokratie aufgerufen.

«Damals wurden wir befreit. Heute müssen wir uns selbst befreien», sagte er am Freitag in Berlin und nannte neuen Nationalismus, Hass, Hetze sowie «Fremdenfeindlichkeit und Demokratieverachtung». Bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 wies Steinmeier mahnend auf die deutsche Verantwortung für den Zusammenhalt Europas als Konsequenz aus der Geschichte hin - auch jetzt in der Corona-Krise.

Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht endete am 8. Mai 1945 der von Hitler-Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg in Europa. Er kostete hier und in Asien, je nach Schätzung, zwischen 55 und mehr als 60 Millionen Menschen das Leben. Darunter waren auch etwa 6 Millionen europäische Juden, die die Nationalsozialisten in ihrem Rassenwahn ermordeten.

Steinmeier sagte, 1945 sei Deutschland militärisch besiegt, politisch und wirtschaftlich am Boden, moralisch zerrüttet gewesen. «Wir hatten uns die ganze Welt zum Feind gemacht.» 75 Jahre später müsse man wegen der Corona-Pandemie zwar allein gedenken, sei aber nicht allein. «Das ist die glückliche Botschaft des heutigen Tages. Wir leben in einer starken, gefestigten Demokratie, im dreißigsten Jahr des wiedervereinten Deutschlands, im Herzen eines friedlichen und vereinten Europa. (...) Ja, wir Deutsche dürfen heute sagen: Der Tag der Befreiung ist ein Tag der Dankbarkeit!»

Das «Nie wieder!», das sich die Deutschen nach dem Krieg geschworen hätten, bedeute für sie vor allem «Nie wieder allein!» «Wir müssen Europa zusammenhalten. Wir müssen als Europäer denken, fühlen und handeln. Wenn wir Europa, auch in und nach dieser Pandemie, nicht zusammenhalten, dann erweisen wir uns des 8. Mai nicht als würdig.»

Zur Befreiung von außen sei nach 1945 die «innere Befreiung» durch die schmerzhafte Aufarbeitung des Geschehenen gekommen, sagte Steinmeier. «Diese Jahrzehnte des Ringens mit unserer Geschichte waren Jahrzehnte, in denen die Demokratie in Deutschland reifen konnte.» Einen Schlussstrich unter diesen Prozess lehnte Steinmeier strikt ab: «Es gibt kein Ende des Erinnerns. Es gibt keine Erlösung von unserer Geschichte.» Wer einen Schlussstrich fordere, «entwertet auch all das Gute, das wir seither errungen haben - der verleugnet sogar den Wesenskern unserer Demokratie».

Die deutsche Geschichte sei eine «gebrochene Geschichte», betonte Steinmeier. Dazu gehöre die Verantwortung für millionenfachen Mord und millionenfaches Leid. «Das bricht uns das Herz. Deshalb: Man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben.»

Zum Gedenken an den 8. Mai 1945 versammelten sich mit Steinmeier auch die Spitzen der vier anderen Verfassungsorgane - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie die Präsidenten des Bundestags, Bundesrats und Bundesverfassungsgerichts, Wolfgang Schäuble (CDU), Dietmar Woidke (SPD) und Andreas Voßkuhle - an der Neuen Wache in Berlin. Sie ist die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Ursprünglich hatte Steinmeier einen Staatsakt angeordnet, die höchste mögliche Form der Würdigung eines Ereignisses durch den Staat. Diese Art des Gedenkens an den 8. Mai hatte es bislang nur einmal gegeben, 1995 unter Bundespräsident Roman Herzog. Die Veranstaltung vor dem Reichstagsgebäude mit 1600 Gästen wurde wegen der Corona-Pandemie aber abgesagt. Im Land Berlin war der Freitag einmalig ein Feiertag.