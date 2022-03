Warnungen missachtet : Deutscher Tourist stirbt bei Höhlen-Unfall auf Mallorca

Ein Tourist aus Deutschland ist in einer Höhle auf Mallorca ums Leben gekommen. Angaben zufolge wurde der 43-jährige Mann von einer Welle ins Meer hinausgezogen.

Ein Tourist aus Deutschland ist am Dienstag in einer Höhle auf Mallorca bei einem Unfall ums Leben gekommen. Trotz der Warnung vor einem Sturm und hohen Wellen ist der Mann aus Bottrop in Nordrhein-Westfalen nachmittags eine Treppe an einer Klippe in Cala Serena hinabgestiegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch ein Hinweisschild warnt davor, die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.