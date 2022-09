WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus glaubt an ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. Foto: AFP/JACK GUEZ up-down up-down Neue Empfehlungen „Nie in einer besseren Position“: WHO-Chef glaubt an Ende der Corona-Pandemie und | 15.09.2022, 10:44 Uhr Von Florian Görres dpa | 15.09.2022, 10:44 Uhr

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Chef der WHO, äußerte sich am Mittwoch optimistisch im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ein Ende sei in Sicht. Dennoch müssten weitere Anstrengungen unternommen werden.