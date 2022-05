Corona-Impfung per Nasenspray? Forscher wie Christian Drosten sehen darin die Zukunft. FOTO: picture alliance/dpa/dpa-tmn/Christin Klose Neuartige Corona-Impfstoffe Schnief und weg: Gehört die Zukunft der Impfung per Nasenspray? Von Marian Schäfer | 29.05.2022, 08:00 Uhr

Nicht mehr per Piks in den Arm, sondern per Sprühstoß in die Nase sollen bald Corona-Impfstoffe in unseren Körper gelangen. Welche Vorteile das hat – und wann es soweit ist.