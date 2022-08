Viele Langzeit-Corona-Patienten leiden an Erschöpfung. Eine neue Studie kann womöglich Aufschluss über den Grund der Erkrankung geben. FOTO: Unsplash/Heike Trautmann up-down up-down Niedriger Cortisol-Spiegel Möglicher Durchbruch: Das könnte der Grund für Long Covid sein Von Laurena Erdmann | 16.08.2022, 11:54 Uhr

Nicht nur eine Corona-Infektion müssen einige Menschen ertragen, sie leiden darüber hinaus auch noch an den Langzeitfolgen. Warum das so ist, ist in der Forschung noch unklar. Eine Studie bietet jetzt neue Ansätze.