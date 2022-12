Mehrere europäische Länder haben ihre Corona-Schutzmaßnahmen an den Flughäfen verstärkt. Foto: dpa/Yonhap/AP/Uncredited up-down up-down Nach Israel und Spanien Großbritannien und Frankreich führen Corona-Tests für China-Reisende ein und | 30.12.2022, 19:38 Uhr | Update vor 15 Min. Von afp Jakob Patzke | 30.12.2022, 19:38 Uhr | Update vor 15 Min.

In China explodieren die Corona-Zahlen, Spanien und Israel hatten daher ihre Schutzmaßnahmen für China-Reisende an Flughäfen verschärft. Nun ziehen Großbritannien und Frankreich nach. Was plant Deutschland?