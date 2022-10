In diesem Jahr könnte die Corona- und die Grippe-Welle zusammentreffen. Foto: Unsplash/Brittany Colette up-down up-down Experten erklären Corona und die Grippe: Kommt jetzt die Doppel-Welle? Von Laurena Erdmann | 13.10.2022, 15:58 Uhr

In Deutschland steigen die Corona-Fallzahlen wieder an und auch die Grippewelle steht jetzt in der kalten Jahreszeiten bevor. Wie gefährlich könnte es werden, wenn Corona- und Grippewelle zusammentreffen?