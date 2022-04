Nach zwei Jahren hat Spanien die Maskenpflicht aufgehoben. FOTO: imago images/Andreas Berheide Liveblog zur Pandemie Spanische Regierung hebt Maskenpflicht im Land weitestgehend auf und | 19.04.2022, 07:02 Uhr | Update vor 9 Min. Von afp dpa | 19.04.2022, 07:02 Uhr | Update vor 9 Min.

Nach knapp zwei Jahren ist die Maskenpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Spanien Vergangenheit. Seit Mittwoch gilt sie nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Altenheimen und Gesundheitseinrichtungen. Alle wichtigen Informationen im Corona-Liveblog.