Corona-Regel in Bussen und Bahnen Nach Vorpreschen Schleswig-Holsteins: Debatte um Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr Von dpa | 14.11.2022, 09:51 Uhr

Kündigt sich das Ende der Corona-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen an? Schleswig-Holstein zumindest will sie auslaufen lassen. Bei SPD und Grünen im Bund stößt dieses Vorhaben auf Ablehnung. Andere hingegen begrüßen es, den Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Nahverkehr abzuschaffen.