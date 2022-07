Die Corona-Impfstoffe sollen an die neuen Varianten angepasst werden. FOTO: Unsplash/Daniel Schludi up-down up-down Kampf gegen die Pandemie Wie gut die neuen Corona-Impfstoffe gegen BA.5 wirken Von Flora Hallmann | 05.07.2022, 11:38 Uhr

Biontech und Moderna passen ihre Corona-Impfstoffe an die neuen Varianten an. Damit soll im Herbst die Oberhand gegen das Virus gewonnen werden. Welche Impfstoffe sind bislang am vielversprechendsten – und wann können wir damit rechnen?