Prognose Bundestagswahl : CDU klar vorn, AfD drittstärkste Kraft

24.Sep.2017 | 18:05 Uhr

Rund 61,5 Millionen Deutsche waren heute zur Wahl aufgerufen. Letzte Umfragen sahen die Union zwischen 34 und 36 Prozent. Die SPD stand bei 21 bis 22 Prozent. Die AfD lag zwischen 11 bis 13 Prozent, die Linke kam auf 9,5 bis 11, die FDP auf 9 bis 9,5 Prozent. Die Grünen standen demnach bei 7 bis 8 Prozent.



Gerade veröffentlichte die ARD die erste offizielle Hochrechnung.

Die CDU bleibt dabei mit 32,5% der Stimmen stärkste Kraft im Bundestag. Die SPD hat harte Verluste hinnehmen müssen, aber wahrscheinlich ein Ergebnis von 20% erreicht - und hat sofort angekündigt, in die Opposition gehen zu wollen. Das bestätigten sowohl Martin Schulz per Telefon, als auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im TV.



Die Alternative für Deutschland zieht mit 13,5% tatsächlich als drittstärkste Kraft in den Bundestag ein. Die Linke kommt nach ersten Hochrechnungen auf 9%, die FDP auf 10,5% und zieht damit wieder in den Bundestag ein. Die Grünen bilden mit 9% einer der Schlusslichter der etablierten Parteien. Die Kleinstpateien kommen zusammen auf 5%.