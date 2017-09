Wahlkampf : AfD-Kandidatin Weidel kommt nicht zum ZDF

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Zinken 1 von 1

von svz.de

erstellt am 07.Sep.2017 | 21:00 Uhr

AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel hat nach ihrem abrupten Abgang aus der ZDF-Wahlsendung «Wie geht's, Deutschland?» einen weiteren TV-Auftritt in dem Sender abgesagt. Wie das ZDF am Donnerstag mitteilte, zog Weidel am Vormittag ohne Angabe von Gründen ihre Teilnahme an der Sendung «illner intensiv» am Abend zurück. Erst am Vortag habe sie ihren Ende Juni vereinbarten Auftritt noch einmal über ihren Pressesprecher bestätigt.

Statt Weidel werde nun André Poggenburg, Landesvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt und Mitglied im Bundesvorstand, teilnehmen, betonte das ZDF. Zuvor hatte der andere Spitzenkandidat der AfD, Alexander Gauland, eine Einladung mit dem Verweis auf Termingründe nicht angenommen.

Weidel war in der Sendung mit Moderatorin Marietta Slomka am Dienstag von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer aufgefordert worden, sich von Gauland und dem Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke zu distanzieren. Gauland habe Höcke als Seele der AfD bezeichnet, sagte Scheuer. «Für mich ist er einfach ein Rechtsradikaler.» Weidel, die zuvor schon einmal gedroht hatte, die Sendung zu verlassen, packte daraufhin ihre Notizen ein und ging. Sie gab an, die Sendung sei parteiisch und unprofessionell moderiert worden. Das ZDF wies dies zurück.