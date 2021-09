Bundestagswahl 2021 : Wahlumfragen: Unsicher und jetzt auch rechtlich problematisch

In vielen EU-Ländern dürfen Meinungsforscher ihre Umfrageergebnisse einige Tage vor den Wahlen nicht mehr veröffentlichen. In Deutschland sind sie in diesem Jahr besonders unsicher und vor allem rechtlich im Graubereich.

Berlin | Erstmals in ihrer Geschichte hat die Union ein Umfrageergebnis von unter 20 Prozent bekommen. Die Nachricht heizt die Debatte um mögliche Regierungskoalitionen weiter an – und könnte Wählerinnen und Wähler vielleicht sogar bei ihrer Entscheidung beeinflussen. Ob Umfragen das Wahlverhalten tatsächlich verändern, ist zwar umstritten. Trotzdem gibt es me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.