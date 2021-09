Vierkampf in der ARD : Warum Christian Linder eine Ampelkoalition bislang ausschließt

Beim Vierkampf in der ARD wird über mögliche Koalitionen nach der Bundestagswahl diskutiert. Für Christian Lindner kommt eine Ampelkoalition nicht in Frage. Die Linkspartei will weiter kein Bekenntnis zur Nato abgeben.

Berlin | FDP-Chef Christian Lindner seine Vorbehalte gegenüber einer Ampel-Koalition mit SPD und Grünen bekräftigt. Seine Partei schließe höhere Steuern und ein Aufweichen der Schuldenbremse aus, "hier fehlt mir die Fantasie, was für ein Angebot Rot-Grün der FDP machen könnte", sagte Lindner am Montagabend im TV-Vierkampf. CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrind...

