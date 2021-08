SPD-Nachwuchshoffnung : Serpil Midyatli: Frohnatur mit Kämpferherz – und entscheidender Schwäche

Sie gilt als Nachwuchshoffnung in der SPD: Die schleswig-holsteinische Parteichefin könnte auch im Bund erfolgreich sein.

Kiel | Sie ist gut gelaunt. Wie eigentlich immer. Gerade hat Serpil Midyatli eine weitere Station ihrer Sommertour als frisch gebackene Partei- und Fraktionsvorsitzende in Schleswig-Holstein absolviert – nun gibt es Putenkeule mit Pommes in einem Restaurant in der Rendsburger Innenstadt. In Gaststätten fühlt sie sich zu Hause, hat sie doch jahrelang selbs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.