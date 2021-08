Befreiung der Lufthansa-Maschine 1977 : Laschet verwechselt bei Landshut-Anspielung fast alle historische Fakten

Dem Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) ist in einer Wahlkampfrede am Samstag in Berlin eine krasse fehlerhafte historische Einordnung unterlaufen. Im Internet gab es dafür viel Spott und Häme.

Berlin | Armin Laschet (CDU) hat bei einer Wahlkampfrede in Berlin fast alle Fakten zur Entführung der Landshut verwechselt. Laschet verwies in seiner Rede darauf, dass die Bundeswehr-Elitetruppe GSG9 im Jahr 1977 "Deutsche aus der entführten Lufthansa-Maschine in Landshut befreit" habe. In Wirklichkeit fand die Befreiungsaktion in der somalischen Hauptstadt M...

