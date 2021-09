Termine : TV-Trielle: Wann und wo sich die Kanzlerkandidaten messen

Der 26. September rückt näher, der Bundestagswahlkampf geht zunehmend in die heiße Phase. Vorher treffen die Kanzlerkandidaten in einigen TV-Triellen aufeinander. Alle Sendetermine der TV-Talks in der Übersicht.

Berlin | Premiere in der deutschen Fernsehlandschaft: Im Bundestagswahlkampf liefern sich die Kanzlerkandidaten 2021 erstmals ein TV-Triell. Denn mit Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) bewerben sich drei Kandidaten um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Warum sie für das Amt geeignet sind und welch...

