Interview zur Bundestagswahl : Ex-Kommissionschef Juncker: „Frau Merkel lässt sich nicht einfach abspeisen“

Angela Merkel scheidet bald aus dem Amt. Ex-EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erinnert sich an unzählige Gipfelnächte mit der Kanzlerin - und hat auch schon ein paar Ratschläge für ihren Nachfolger parat.

Brüssel | Herr Juncker, in dem Regal hinter Ihnen steht das Buch von Frau Merkel mit dem Titel „Mein Weg“ und Sie haben ein Foto von ihr in Ihrem Büro. Ist Merkel in Ihrem Leben noch präsent?Ihr Buch habe ich nicht gelesen, bisher komme ich nicht dazu, aber ich werde es irgendwann lesen. Das Foto zeigt sie beim 75. Geburtstag von Wolfgang Schäuble bei ihm zuhau...

