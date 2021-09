Zwei Tage vor der Bundestagswahl : Aufregung um TV-Panne: ARD blendet versehentlich Hochrechnung ein

Da dürfte sich so mancher Quiz-Fan kurz die Augen gerieben haben: Während der ARD-Sendung "Gefragt - Gejagt" war für ein paar Sekunden eine erste Hochrechnung der Bundestagswahl eingeblendet. Was war da los?

Berlin | Bei einem Test zur Vorbereitung des Wahlsonntags hat Das Erste am Freitag versehentlich ein Hochrechnungs-Laufband in sein Programm eingeblendet. Das Laufband mit fiktiven Hochrechnungszahlen sei am Freitag für wenige Sekunden während der Quizsendung "Gefragt - Gejagt" zu sehen gewesen, teilte ein Sprecher mit. Zuvor hatte die "Bild" berichtet. Wei...

