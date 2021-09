Vier Abstimmungen : Fehlende Wahlzettel und lange Schlangen: Das Wahlchaos in Berlin

Nicht nur Kanzlerkandidat Armin Laschet ist beim Wählen ein Fauxpas passiert. Auch in Berlin ist es zu Pannen gekommen. Lange Warteschlangen, zu wenige Stimmzettel und keine Wahlhelfer – das Chaos war vielseitig.

Berlin | Vier Jahre Zeit für die Organisation, vier Abstimmungen an einem Tag. Am Sonntag konnten Wahlberechtigte in Berlin nicht nur für den Bundestag abstimmen, sondern auch für das Abgeordnetenhaus. Außerdem wurden mehr als zwölf Bezirksparlamente gewählt. Die vierte Wahl betraf die Frage, ob große Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet werd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.