Studie vor Bundestagswahl 2021 : „Die Ängste der Deutschen“: Geldbeutel wichtiger als Klimaschutz?

Das neue Seelenbarometer der R+V-Versicherung bringt kurz vor der Bundestagswahl einen überraschenden Befund: Es ist vor allem die Angst vor Sozialkahlschlag oder Steuererhöhungen, die die Deutschen bedrückt.

Berlin | Dabei spielen im Wahlkampf die Folgen der gigantischen Staatsverschuldung bislang nur eine Nebenrolle. Debattieren Medien und Spitzenkandidaten am Volk vorbei? Und was sind die anderen Hauptsorgen der Bevölkerung und die Antworten der Parteien? Eine Analyse zur Studie "Die Ängste der Deutschen", die am Donnerstag zum 30. Mal vorgestellt wurde: S...

