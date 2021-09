Porträt zur Bundestagswahl 2021 : DDR-Bürgerrechtler Heiko Lietz: Der friedliche Revolutionär

Klimawandel, wachsende Kluft zwischen Armen und Reichen, unbezahlbare Mieten – der DDR-Bürgerrechtler Lietz sieht am Ende der Merkel-Ära einen riesigen Reformstau. Er will im Wahlkampf die Bündnisgrünen unterstützen.

Schwerin | Die Treppe geht steil nach oben. Auf dem Dachboden des Gemeindehauses der Paulskirche in der Schweriner Innenstadt sitzt Heiko Lietz in seinem kleinen Büro. Hinter ihm eine Wand voller Bücher. Vor ihm sein museumsreifes Mobiltelefon. In seinem Büro empfängt er Mitstreiter, Bürger und manchmal Journalisten. Im Oktober wird der gebürtige Schweriner 78. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.