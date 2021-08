Gegen den „linken Mainstream“ : Warum konservative Blogs immer mehr Leser ansprechen

Die unter Angela Merkel nach links gerückte CDU hat eine „Repräsentationslücke“ nach rechts aufgetan. Zu diesem Befund kommt der Mainzer Geschichtsprofessor und Kenner des europäischen Konservatismus, Andreas Rödder.

Berlin | Am rechten Rand dieser Lücke hat sich die "Neue Rechte" mit ihren Blogs und anderen Publikationen angesiedelt. Im Feld dazwischen, also auf demokratischem Boden, tummeln sich Portale bekannter Journalisten und Publizisten, die man im weitesten Sinne als konservativ bezeichnen kann. In ihrer politischen Ausrichtung und Seriosität unterscheiden sie sich...

