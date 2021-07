BTW 21: Beliebte Möglichkeit : Bundestagswahl: Bis wann muss die Briefwahl abgeschickt werden?

Die Briefwahl zur Bundestagswahl 2021 ist eine beliebte Alternative zum Gang ins Wahllokal am 26. September 2021. Hier erfahren Sie, wie Sie die Briefwahl beantragen und bis wann Sie Zeit haben, um per Brief abzustimmen.

06. Juli 2021, 14:00 Uhr

Berlin | Die Bundestagswahl steht an: Am Sonntag, 26. September 2021, wählen alle Wahlberechtigten in Deutschland den neuen Bundestag. Wer es an diesem Tag nicht schafft, persönlich ins Wahllokal zu gehen und abzustimmen, kann als Alternative die Briefwahl beantragen. Die Briefwahl gibt es seit 1957, seitdem steigt die Zahl der Briefwähler kontinuierlich an. Bei der letzten Bundestagswahl 2013 haben 24,3 Prozent der Wähler per Briefwahl abgestimmt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bei der Bundestagswahl per Briefwahl abstimmen können und bis wann Sie dafür Zeit haben.

Wer darf per Briefwahl 2017 abstimmen?

Jeder Wahlberechtigte, der in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann sein Wahlrecht ohne Begründung durch Briefwahl ausüben. Sie können auch dann Briefwahl beantragen, wenn Sie sich zur Zeit der Bundestagswahl im Ausland befinden.

Wie kann ich die Briefwahl beantragen?

Um per Briefwahl abstimmen zu können, müssen Sie bei der Gemeinde Ihres Hauptwohnortes einen Wahlschein beantragen. Das geht persönlich oder schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail. Telefonisch ist es nicht möglich, den Antrag zu stellen. Haben Sie Ihre Wahlbenachrichtigung bereits erhalten, finden Sie auf der Rückseite einen Vordruck, den Sie ausgefüllt zurücksenden können. Der Wahlschein kann aber auch beantragt werden, bevor Sie die Wahlbenachrichtigung erhalten haben.

Folgende Angaben sind erforderlich, um die Briefwahl für die Bundestagswahl 2021 beantragen zu können: Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort). Es ist auch möglich, den Antrag für jemand anderen zu stellen, dann muss allerdings eine schriftliche Vollmacht vorliegen und alles muss persönlich oder schriftlich eingereicht werden.

Wenn Sie die Unterlagen persönlich bei Ihrer Gemeinde abholen, haben Sie auch die Möglichkeit, direkt an Ort und Stelle die Briefwahl durchzuführen. können Sie auch an Ort und Stelle die Briefwahl durchführen. Dafür gehen Sie in das bereits einige Wochen vor der Bundestagswahl geöffnete Wahlbüro Ihrer Stadt.

Bis wann kann die Briefwahl beantragt werden?

Wie bereits erwähnt, muss man als Briefwähler nicht warten, bis die Wahlbenachrichtigung zugestellt wurde, sondern kann die Briefwahl vorher beantragen. Ein Wahlschein kann bis spätestens Freitag vor dem Wahltag, also am 24. September 2021, bis 18 Uhr beantragt werden. Sollten Sie zum Beispiel durch eine plötzliche Erkrankung am Wahltag Schwierigkeiten haben, den Wahlraum aufzusuchen, können Sie noch bis 15 Uhr am Wahltag einen Wahlschein beantragen, sofern Sie die Krankheit nachweisen können.

Welche Unterlagen kommen per Post?

Wenn Sie eine Briefwahl beantragt haben, erhalten Sie frühestens etwa sechs Wochen vor der Bundestagswahl einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen Stimmzettelumschlag (blau), einen Wahlbriefumschlag (rot) und ein Merkblatt für die Briefwahl, in dem alle Informationen zum Ablauf der Briefwahl enthalten sind.

Wie funktioniert die Briefwahl 2021?

Auf dem Stimmzettel kreuzen Sie eine oder beide Stimmen (Erst- und/oder Zweitstimme) persönlich und unbeobachtet an. Anschließend wird der Stimmzettel in den blauen Umschlag (Stimmzettelumschlag) gelegt. Den Umschlag kleben Sie dann zu. Auf dem Wahlschein befindet sich unten eine „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“, die mit Ort, Datum und Unterschrift versehen werden muss. Der Wahlschein wird zusammen mit dem blauen Umschlag in den roten Wahlbriefumschlag gelegt. Den Umschlag zukleben und unfrankiert (innerhalb Deutschlands) verschicken oder direkt bei der auf dem Umschlag angegebenen Stelle abgeben.

Bis wann sollte der Wahlschein abgeschickt werden?

Der Wahlschein muss spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr bei der zuständigen Stelle vorliegen. Später eingegangene Wahlbriefe können nicht mehr berücksichtigt werden. In Deutschland sollte deshalb der Wahlbrief spätestens am dritten Werktag vor der Wahl abgeschickt werden, damit er rechtzeitig eintrifft. Für die Bundestagswahl 2017 wäre das Donnerstag, der 23. September 2021.

Der Wähler trägt selbst das Risiko, dass der Wahlbrief rechtzeitig ankommt. Wer also seinen Wahlschein aus dem Ausland verschickt, muss auf ausreichende Frankierung achten und darauf, dass der Brief rechtzeitig eintrifft. Die Empfehlung des Bundeswahlleiters lautet daher, wenn Sie sich außerhalb Europas aufhalten: Verschicken Sie die Unterlagen per Luftpost. In Deutschland muss der Brief allerdings nicht selbst frankiert werden.

Kann ich in einem anderen Wahlbezirk wählen?

Sobald Sie Ihren Wahlschein rechtzeitig beantragt und bekommen haben, können Sie am Wahltag auch in einem anderen Wahlbezirk wählen. Der Wahlbezirk muss sich allerdings in ihrem Wahlkreis befinden, Sie können damit nicht in einem anderen Wahlkreis wählen. Eine Wahl in einem Wahlbezirk außerhalb des „eigenen“ Wahlkreises ist nicht möglich.

Sind die Ereignisse der Briefwahl im vorläufigen Wahlergebnis enthalten?

Die Ergebnisse der Briefwahl sind bereits im vorläufigen Ergebnis enthalten.

