Reaktionen zur Bundestagswahl : So äußern sich die Spitzenpolitiker zum Wahlkrimi

Die CDU will trotz schlechtem Ergebnis eine Regierung ausloten. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht ebenfalls Auftrag zur Regierungsbildung. Bei Grünen und Linken überwiegt Enttäuschung. Die Reaktionen am Wahlabend.

Berlin | Die Union will nach den Worten von Generalsekretär Paul Ziemiak trotz des schwachen Abschneidens bei der Bundestagswahl eine unionsgeführte Regierung ausloten. "Wir haben ein Credo in der Union: Erst das Land, dann die Partei", sagte Ziemiak am Sonntagabend kurz nach Schließung der Wahllokale. Nach den ersten Zahlen gebe es eine Möglichkeit für eine "...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.