Kreuze sind sichtbar : Armin Laschet faltet Wahlzettel falsch – warum seine Stimme trotzdem zählt

Das sollte besser nicht passieren: Als Laschet seinen Stimmzettel in die Wahlurne einwirft, sind seine Kreuze sichtbar. Mittlerweile hat sich der Bundeswahlleiter eingeschaltet.

Berlin | Olaf Scholz und Frank-Walter Steinmeier haben schon gewählt. Nun folgte Armin Laschet mit seiner Frau nach und warf vor laufenden Kameras seinen Stimmzettel in die Wahlurne in Aachen. Dabei passierte allerdings ein Missgeschick: Er faltete den Wahlzettel so, dass seine Wahl sichtbar war. Die Kreuze wurden auf beiden Seiten hinter der CDU gemacht. Darf...

