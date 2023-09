Ein zweijähriger Junge ist in einem kleinen Swimmingpool im Garten eines Hauses in Brandenburg ertrunken. Das Unglück ereigente sich am Mittwochnachmittag in Beelitz südwestlich von Berlin, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Mutter sei kurzzeitig aus dem Garten ins Haus gegangen, sagte ein Sprecher der Polizei. In der Zwischenzeit sei der Junge in den Pool geklettert. Die Reanimationsmaßnahmen vor Ort blieben erfolglos. Seelsorger waren vor Ort, um die Angehörigen zu betreuen. Nach Angaben des Sprechers sei von Amts wegen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden.

