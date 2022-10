Tocotronic verschieben Auftritte Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbil up-down up-down Musik Zu wenig Tickets verkauft: Tocotronic verschieben Auftritte Von dpa | 15.10.2022, 08:41 Uhr

Die in Hamburg und Berlin beheimatete Rockband Tocotronic verschiebt ihre für Oktober geplanten Live-Auftritte wegen zu schwacher Nachfrage bei den Ticket-Vorverkäufen. Das gab die Band am Freitag auf ihrer Homepage bekannt. Das Konzert in Freiburg soll am 26. November nachgeholt werden, die anderen acht Auftritte wurden ins Frühjahr nächsten Jahres verlegt.