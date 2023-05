Blaulicht Foto: dpa/Christoph Soeder up-down up-down Zehdenick im Kreis Oberhavel Taucher und Spürhunde sollen vermisste Männer finden Von Winfried Wagner/dpa | 23.05.2023, 08:06 Uhr

Laut Polizei deuten alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die beiden 22-Jährigen nach einer Herrentagsparty an den See und später wohl in das Gewässer gegangen waren.