Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Wildunfall Wolf auf Autobahn 24 bei Wöbbelin angefahren Von dpa | 06.12.2022, 13:42 Uhr

Auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg ist ein Wolf von einem Kleintransporter angefahren und getötet worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereignete sich der Wildunfall bei Dunkelheit am frühen Morgen unweit der Abfahrt Wöbbelin (Ludwigslust-Parchim). Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Der Mann war in Richtung Hamburg unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als das Tier auf die Autobahn sprang. Der Transporter wurde beschädigt, konnte aber weiterfahren.