Katastrophenwarnung Woidke und Schwesig für Oderkonferenz Von dpa | 18.04.2023, 15:38 Uhr

Vor dem Hintergrund der Umweltkatastrophe in der Oder vom vergangenen Sommer fordern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vom Bund eine deutsch-polnische Oderkonferenz. Damit sich diese Katastrophe nicht wiederhole, müssten alle Akteure von beiden Seiten des Flusses noch vor dem Sommer an einen Tisch gebracht werden, heißt es in einem gemeinsamen Brief beider Landesregierungen an Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne).