Der Fahrer eines Lasters samt Anhänger verlor am frühen Montagnachmittag auf der A24 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zwischen den Abschnitten Herzsprung und Wittstock kippte das Gespann und kam in einem Graben am Fahrbahnrand zum Stehen.

Fahrbahn musste nachts gesperrt werden

Der 46-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Für die Bergung des mit Holz beladenen Lasters musste die komplette Fahrbahn in Richtung Wittstock zwischen 23.30 Uhr und 2 Uhr gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.