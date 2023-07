Deutsche Wirtschaft Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Ifo-Prognose Wirtschaftsleistung im Osten schrumpft um 0,4 Prozent Von dpa | 05.07.2023, 12:37 Uhr

Die ostdeutsche Wirtschaft wird nach einer Prognose des Dresdner Ifo Instituts dieses Jahr leicht schrumpfen. Die Wirtschaftsleistung dürfte im Gesamtjahr um 0,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen, wie das Institut am Mittwoch in Dresden mitteilte. In Sachsen hingegen dürfte der Rückgang mit minus 0,2 Prozent etwas schwächer ausfallen. Auch für ganz Deutschland erwartet das Ifo Institut 2023 einen Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt (BIP).