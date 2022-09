Schauspieler Mitic Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Rassismusdebatte Winnetou-Darsteller Mitić las gern Karl-May-Bücher Von dpa | 08.09.2022, 13:41 Uhr

Gojko Mitić hat an Popularität nichts eingebüßt. Als „Chefindianer der DEFA“ oder „Winnetou des Ostens“ kennen ihn noch viele. Bei einem Talk in Frankfurt (Oder) erzählt er über sein Leben und äußert sich auch zur Debatte um Rassismusvorwürfe gegen den Autor Karl May.