Parlament Weidel: „Brandmauer der CDU im Osten" niederreißen Von dpa | 29.07.2023, 11:01 Uhr

AfD-Chefin Alice Weidel hat den Abgrenzungskurs der CDU kritisiert. Deren Parteichef Friedrich Merz verliere sich in „antidemokratischen Brandmauerdebatten und Kontaktverboten“, sagte die Co-Vorsitzende am Samstag auf der Europawahlversammlung der Partei in Magdeburg. „Wir müssen nur eine Brandmauer niederreißen und das ist die Brandmauer der CDU im Osten, wo wir als AfD bereits jetzt stärkste Kraft sind“, rief sie den Delegierten zu.