Tarife Warnstreiks an Ex-Kernkraftwerks-Standorten Von dpa | 21.09.2023, 13:58 Uhr | Update vor 34 Min. Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mitarbeiter an den ehemaligen Kernkraftwerks-Standorten der DDR sind am Donnerstag in Warnstreiks getreten. Bei der Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (EWN) im vorpommerschen Lubmin hätten sich schätzungsweise 200 Beschäftigte beteiligt, sagte Swen Ohlert von der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie, Energie (IGBCE). Im brandenburgischen Rheinsberg beteiligten sich etwa 70 Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen. EWN kümmert sich um den Rückbau der ehemaligen DDR-Kernkraftwerke in Lubmin und Rheinsberg.