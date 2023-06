Der Waldbrand in Jüterbog erreichte am Mittwoch gigantische Ausmaße. Foto: Michael Brockmöller up-down up-down Feuerwehren im Großeinsatz Extreme Trockenheit – Waldbrand bei Jüterbog knackt 600 Hektar Marke Von Michael Brockmüller, dpa | 07.06.2023, 12:44 Uhr

War es Brandstiftung? Eine achtlos ausgedrückte Zigarette? Das muss noch geklärt werden. Starker Wind hat am Mittwochnachmittag die Flammen in Brandenburg wieder angefacht. Und auch ein Wald bei Wredenshagen an der Müritz hat Feuer gefangen.