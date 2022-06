Waldbrand bei Treuenbrietzen bedroht mehrere Orte. FOTO: Stephanie Pilick Waldbrand bedroht Orte Katastrophe: Einwohner fliehen vor den Flammen Von Gudrun Janicke, Björn Graas, Monika Wendel | 19.06.2022, 18:34 Uhr

Dunkle Schwaden über dem Wald, beißender Rauch in der Luft, ein dramatischer Kampf gegen die Flammen: Hunderte Menschen haben sich am Wochenende vor einem Waldbrand bei Treuenbrietzen in Brandenburg in Sicherheit bringen müssen. Die Gefahr wächst noch weiter.