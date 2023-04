Vita Cola Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Getränke Vita Cola erzielt bisher bestes Ergebnis Von dpa | 03.04.2023, 09:21 Uhr

Die ostdeutsche Traditionsmarke Vita Cola hat im vergangenen Jahr insgesamt 95,5 Millionen Liter alkoholfreie Erfrischungsgetränke verkauft. Das sei ein Plus von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit das beste Ergebnis in der mehr als sechzigjährigen Markengeschichte, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Vita Cola ist eine Marke der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH in Schmalkalden.