Universitätsmedizin Cottbus 200 Ärzte sollen pro Jahr in Cottbus ausgebildet werden Von Benjamin Lassiwe | 07.11.2022, 16:30 Uhr

2024 soll eine neue Universitätsmedizin in Cottbus an den Start gehen. An diesem Standort sollen pro Jahr 200 Ärzte ausgebildet werden. Dieses Vorhaben findet viele Akteure des Gesundheitswesens, die das Projekt unterstützen und sich entsprechend vernetzen.