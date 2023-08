Hochschulen Verkehrssenatorin lässt Arbeit nach Plagiatsvorwürfen prüfen Von dpa | 06.08.2023, 12:43 Uhr Manja Schreiner Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down

Nach Plagiatsvorwürfen will Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) ihre Doktorarbeit überprüfen lassen. „Sie wird in der kommenden Woche auf die Universität Rostock zugehen und darum bitten, dass die Arbeit überprüft wird“, sagte am Sonntag eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt. „Es geht jetzt darum, dass eine Juristin das juristisch prüfen lässt.“ Zuvor hatte der RBB berichtet. Ob die Hochschule der Bitte nachkommt, ist noch unklar.