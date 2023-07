Vier Festnahmen nach Goldschatz-Diebstahl Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Ermittlung Verdächtige nach Goldschatz-Diebstahl in Untersuchungshaft Von dpa | 20.07.2023, 11:10 Uhr

Rund acht Monate nach dem Goldschatz-Diebstahl in Manching sitzen vier Verdächtige in Untersuchungshaft. Gegen die vier Männer seien die Haftbefehle des Amtsgerichtes Ingolstadt am Mittwoch in Kraft gesetzt worden, teilte das Bayerische Landeskriminalamt am Donnerstag in München mit.