Verdacht auf Kinderpornografie in Nudisten-Verein Von dpa | 28.03.2023, 14:49 Uhr

Mehrere männliche Mitglieder eines nudistischen Vereins sollen sexualisierte Nacktfotos von Kindern und Jugendlichen gemacht haben. Hunderte Bilddateien von „unbekleideten Kindern in unnatürlich geschlechtsbetonten Körperhaltungen“ sollen von den verdächtigen Männern angefertigt worden sein, teilten die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen die Wohnungen von drei Männern in Berlin, Brandenburg und Niedersachsen und beschlagnahmte zahlreiche Handys und Computer.