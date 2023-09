Deutsche Bahn „Verbindungsausfall“: Mutmaßlicher Anschlag Von dpa | 08.09.2023, 16:36 Uhr | Update vor 20 Min. Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

In der Nacht zu Freitag brennen mehrere Kabelschächte an Bahnstrecken in Hamburg. Die Folgen für Zugpassagiere sind gravierend. Könnten Zäune an allen Bahnstrecken helfen?