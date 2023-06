Hildegard Müller Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Automobilindustrie VDA-Präsidentin: Hälfte der E-Autos kommt aus Ostdeutschland Von dpa | 15.06.2023, 20:41 Uhr

Die ostdeutsche Automobilindustrie ist beim Trend zur Elektromobilität nach Einschätzung der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, strukturell gut aufgestellt. „Über die Hälfte der E-Autos werden in Ostdeutschland produziert“, sagte Müller am Donnerstagabend bei einem Treffen mit Unternehmen des Verbandes der Wirtschaft Thüringens in Molsdorf bei Erfurt.