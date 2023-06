Handwerker Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Bundesländer Unternehmerverbände fordern Fachkräfteoffensive Von dpa | 22.06.2023, 11:54 Uhr

Ostdeutsche Unternehmer beklagen einen immer dramatischeren Fachkräftemangel und fordern von der Politik mehr Anstrengungen dagegen. Es brauche eine „Fachkräfteoffensive Ost“, erklärte Burkhardt Greiff, Sprecher der Interessengemeinschaft der Unternehmerverbände Ostdeutschlands und Berlin am Donnerstag. Die Verbände schätzten das Fehlen an Fachkräften als größte Bedrohung für den Wohlstand in Deutschland ein. Die Auswirkungen zeigten sich in Ostdeutschland deutlich eher und stärker als in anderen Landesteilen, hieß es. Die Sicherung von Fachkräften war eines der Themen der Ost-Regierungschefs am Donnerstag bei ihrem Treffen in Chemnitz.